У костанайского ЭКО-парка с автомобилей скрутили номера

Богатая или бедная? Казахстанцы теперь могут проверить статус своей семьи
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В выходной день 18 октября в ЭКО-парке много посетителей. Парковка занята, поэтому некоторые водители оставляют машины вдоль дороги.
На место приехали сотрудники полиции.
На этом участке нанесена жёлтая разметка, запрещающая парковку. У некоторых автомобилей скручены государственные номера.
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