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У костанайского ЭКО-парка с автомобилей скрутили номера

— Сегодня, 18:27
Изображение для новости: У костанайского ЭКО-парка с автомобилей скрутили номера

В выходной день 18 октября в ЭКО-парке много посетителей. Парковка занята, поэтому некоторые водители оставляют машины вдоль дороги.

На место приехали сотрудники полиции.

На этом участке нанесена жёлтая разметка, запрещающая парковку. У некоторых автомобилей скручены государственные номера.



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