Комитетом национальной безопасности реализуются комплексные меры по противодействию угрозам общественной безопасности со стороны транснациональных и региональных преступных групп, сообщает пресс-служба КНБ РК.
В 2024 году КНБ совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп.
За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.
Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, в т.ч. пособники лидеров иностранного криминалитета. Из них осуждены 40, по остальным еще проводятся досудебные расследования.
Мероприятия по борьбе с организованной преступностью продолжаются.