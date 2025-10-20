В Костанае растет число жертв интернет-мошенников. По данным полиции, с начала 2025 года ущерб от кибермошенничества превысил 1 миллиард 700 миллионов тенге. В среднем жители региона ежемесячно перечисляют злоумышленникам около 190 миллионов тенге — и это только официально зарегистрированные случаи. Об этом на совещании в акимате рассказал начальник УП Костаная Булат Иманов.

По словам представителей департамента полиции, особую тревогу вызывает повторяемость подобных преступлений. Многие пострадавшие становятся жертвами обмана по несколько раз, несмотря на профилактические беседы и предупреждения.

Жительница Костаная впервые пострадавшая от интернет-мошенников в 2022 году, спустя год вновь поверила в «инвестиции» из социальных сетей. Женщина добровольно вложила более 4 миллионов тенге в сомнительные проекты, рассчитывая на быструю прибыль. С 2023 по сентябрь 2025 года общая сумма её потерь выросла до 19 миллионов тенге.

«Она сначала попала в инвестиционную ловушку, а потом обратилась к другим «специалистам», которые якобы обещали помочь вернуть похищенные деньги. В итоге её снова обманули. Если в первые два раза ущерб составил 6 миллионов тенге, то только за этот год — ещё 13 миллионов», — рассказал Булат Иманов.

Правоохранители отмечают, что подобные схемы становятся всё более изощрёнными: злоумышленники имитируют страницы известных компаний, банков и финансовых платформ, предлагают вернуть утраченные деньги или «помочь вывести заблокированные средства».

Полицейские напоминают, что единственный способ защитить свои деньги — проявлять осторожность и не переводить средства неизвестным лицам или организациям, особенно если обещают «гарантированный доход» или «возврат потерь».

В департаменте подчеркнули: при малейших сомнениях гражданам следует обращаться в правоохранительные органы и не предпринимать самостоятельных попыток вернуть деньги через неизвестные онлайн-сервисы.

