Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

На 85-м году жизни скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. О ее смерти сообщила пресс-служба Центральный академический театр Российской армии, передает informburo.kz
По информации театра, актриса ушла из жизни после продолжительной болезни.
В сообщении отмечается, что Людмила Чурсина была одной из самых известных и любимых актрис отечественного кино и театра.
За годы творческой карьеры она сыграла десятки ярких ролей в кино и на сцене. Зрителям актриса запомнилась по фильмам Донская повесть, Угрюм-река, Виринея, а также по сериалам Интерны и Закрытая школа.
Людмиле Чурсиной было 84 года.
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