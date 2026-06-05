Синоптики предупредили о штормовой погоде в Костанайской области

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в Костанайской области сохранится неустойчивая погода.
На регион вновь обрушатся дожди и грозы
Ночью на севере и востоке области ожидаются дождь и гроза. Днем осадки охватят большую часть региона. На западе и востоке области прогнозируются сильный дождь, гроза, град и шквал.
Кроме того, ночью и утром на западе, севере и востоке области местами ожидается туман.
Ветер усилится до 20 метров в секунду
Ветер западный, юго-западный со скоростью 9–14 метров в секунду. Днем на западе, востоке и юге области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
В Костанае дождь и гроза
В областном центре ожидается облачная погода, дождь и гроза.
Ветер западный, юго-западный 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит 10–15 градусов тепла, на юге региона — до +18. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, на юге области — до +28.
В Костанае ночью ожидается +12…+14 градусов, днем — +22…+24 градуса.
Жаңалықтар - 05.06.26
Выпуск ТВ-новостей - 04.06.26
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