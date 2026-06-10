Во сколько я родился? Костанайцы завалили больницы запросами о времени своего рождения





Медицинские организации Костанайской области столкнулись с неожиданным наплывом обращений. Жители региона начали массово запрашивать сведения о точном времени своего рождения через сервис E-Otinish.

По данным управления здравоохранения, только за последние две недели поступило более 200 таких запросов. При этом 85 обращений зарегистрированы за минувшую неделю. Все они были направлены в медицинские организации региона для исполнения.

Врачам приходится поднимать архивы вручную

Как рассказал заместитель главного врача Костанайской областной больницы Борис Аутенов, большинство заявителей объясняют свой интерес желанием составить индивидуальный астрологический прогноз или воспользоваться услугами нумерологов.

По его словам, медицинские учреждения обязаны рассматривать подобные обращения, поскольку они поступают через официальный государственный сервис.

При этом поиск информации требует значительных временных затрат, так как сведения о людях, родившихся до 2018 года, хранятся в бумажных архивах.

Архивы хранятся только 25 лет

В областной больнице напомнили, что медицинская документация, связанная с родами, хранится в течение 25 лет.

Поэтому сегодня получить сведения о времени рождения могут только жители региона, родившиеся начиная с 2001 года в перинатальном центре. Документы более раннего периода уже уничтожены в соответствии с установленными сроками хранения.

По словам Бориса Аутенова, ежегодно подписываются акты об уничтожении архивных документов, срок хранения которых истек.

Время рождения фиксируется точно

В больнице также заверили, что время рождения в документах указывается максимально точно и не округляется.

Как отметил Борис Аутенов, в современных журналах фиксируются конкретные часы и минуты появления ребенка на свет. Однако в более ранних документах, например в 90-е годы, зачастую указывалась только дата рождения без точного времени.

Самому взрослому заявителю — 68 лет

По данным управления здравоохранения, самым возрастным человеком, запросившим сведения о времени рождения, оказался житель 1957 года рождения. Самый молодой заявитель родился в 2017 году.

Наибольшее количество запросов поступило в областную больницу и Аркалыкскую региональную больницу. Более 15 обращений были направлены в районные медучреждения.

Медики отмечают, что новый тренд создает дополнительную нагрузку на сотрудников, которым приходится вручную искать необходимую информацию в архивных документах.

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