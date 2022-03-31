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Трое маленьких детей погибли при пожаре в Костанайской области

Фото пресс-службы ДЧС

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31 марта в 10:58 часов в поселке Амангельды Костанайской области области произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

В доме проживала многодетная семья из шести человек, родители 1983 и 1994 г.р., а также четверо малолетних детей, старшему сыну 8 лет.

До прибытия пожарного расчета соседи эвакуировали всех четверых детей на улицу, поскольку они остались одни, родителей в доме не было. На момент пожара родители находились на работе.

В 10:55 работники Амангельдинской центральной районной больницы констатировали смерть трех детей 2016, 2019 и 2020 годов рождения.

Спасатели локализовали пожар в 11:32, в 11:44 возгорание ликвидировано.

В ликвидации ЧС участвовали 4 сотрудника и 1 ед. техники пожарной части № 26 с. Амангельды. Для установления причины пожара в Амангельдинский район направлены специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.

20 сентября 2021 года для предупреждения пожаров в жилом секторе сотрудники отдела по ЧС Амангельдинского района провели адресную профилактическую работу с населением, в том числе по указанному адресу.

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