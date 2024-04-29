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2,4 млрд тенге выделили из чрезвычайного резерва на возмещение ущерба в Костанайской области

Средства, выделенные из областного чрезвычайного резерва, были направлены на ликвидацию паводков в районах, где объявлен режим ЧС. Сумма составила 2,4 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сюда вошло возмещение ущерба населению и выплата единовременной социальной помощи, а также на мероприятия по восстановлению дорожной инфраструктуры, электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших от паводка. В частности, большая часть суммы ушла в Аркалык — 880 млн тенге, Костанайский район — 419 млн тенге. В Амангельдинский и Джангельдинский районы по 351 и 316 млн тенге. В областной центр было направлено 300 млн тенге.

«Из чрезвычайного резерва правительства РК нашей области выделен первый транш в размере 405 млн тенге на приобретение квартир в г. Аркалыке, приобретено 27 квартир», — сообщили в пресс-службе акимата области.

Что касается оплаты ущерба по скоту, то уже удалось возместить оплату по 780 головам. Всего вследствие паводка погибло более 980 голов скота.

Также выплачено социальной помощи по 1 736 заявлениям на сумму 640,9 млн тенге. Стоит отметить, что в Амангельдинском районе обработаны все 317 заявок, в остальных районах работа еще продолжается. Прием заявлений и оплата продолжается. В настоящее время готовятся отчеты по оценке пострадавшей в ходе паводка бытовой техники и мебели, по мере готовности отчетов начнется возмещение ущерба населению.

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