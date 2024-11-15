2,5 млрд на «воздухе»: громкий приговор в Костанае

В Костанае суд №2 рассмотрел одно из крупнейших уголовных дел о хищении государственных субсидий в аграрной сфере. На скамье подсудимых оказались 30 человек — руководители компаний, сотрудники сельхозуправления, главы крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и предприниматели.

По материалам дела, с декабря 2021 года по июнь 2023 года действовала организованная схема по незаконному получению субсидий. Общий ущерб государству превысил 2,5 млрд тенге. Средства выделялись на развитие животноводства и мясопереработки.

Как установил суд, значительная часть денег была получена за счёт фиктивных данных. Так, при строительстве мясокомбината ТОО «BEEF EXPORT GROUP» были подделаны документы о производственной мощности, что позволило незаконно получить более 1,1 млрд тенге инвестиционных субсидий.

Ещё свыше 350 млн тенге было похищено через крестьянские хозяйства. Фактически сдавался скот, не соответствующий требованиям, либо вовсе существовавший только по документам. При этом сотрудники мясокомбината оформляли фиктивные данные, после чего субсидии распределялись между участниками схемы.

Дополнительно установлено хищение более 1 млрд тенге за счёт фиктивной реализации говядины. За «воздушный» скот отдельные участники получали по 8–10 тысяч тенге за голову.

Действия подсудимых квалифицированы по ряду тяжких статей, включая создание организованной группы, хищение в особо крупном размере, легализацию преступных доходов, взяточничество и подделку документов.

Суд признал всех подсудимых виновными и назначил наказания с учётом роли каждого. Основные фигуранты получили реальные сроки:

директор ТОО «BEEFSTREAM» и «BEEF EXPORT GROUP» — 14 лет лишения свободы;

директор другого ТОО — 10 лет;

бухгалтер — 9 лет;

ряд участников — от 4 до 10 лет лишения свободы.

Часть подсудимых получила условные сроки или освобождена от наказания по амнистии, при этом им назначены ограничения на занятие должностей и предпринимательскую деятельность.

Кроме того, суд постановил обратить в доход государства арестованные средства: 1,3 млн долларов США, более 4 тысяч евро и свыше 600 млн тенге, находившиеся на счетах компании.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены, арест на имущество осуждённых сохранён до исполнения приговора.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Написал — отвечай: казахстанцев предупредили о рисках в сети Социальные сети сегодня стали одним из главных источников информации. Однако вместе с оперативностью выросла и...

Май 2026 удивит количеством выходных в Казахстане Май 2026 года станет одним из самых щедрых на отдых месяцев для казахстанцев. Жителей страны...

Деньги на карте — под наблюдением: новые правила в Казахстане До 15 апреля банки второго уровня передадут в налоговые органы сведения о мобильных переводах казахстанцев...