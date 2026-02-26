Учитель, офицеры и сержанты: в Костанайской области стартовали специальные военные сборы

В Костанайской области начались специальные тактические сборы военнообязанных запаса. Для участия в них на полигон, расположенный в Костанайском районе, прибыли 166 жителей региона.
Перед началом занятий все участники прошли медицинское обследование и инструктаж по технике безопасности. В сборах принимают участие офицеры, сержанты и рядовые запаса, ранее проходившие срочную военную службу.
Навыки восстанавливают и закрепляют на практике
Как отмечают организаторы, подобные сборы являются частью системы мобилизационной подготовки государства и направлены на поддержание боеготовности резерва.
«Цель этих специальных тактических сборов — восстановить и закрепить ранее полученные теоретические и практические навыки, а также вновь отработать их на практике. Кроме того, участников знакомят с новыми требованиями службы и особенностями современной военной техники», — отметил заместитель начальника штаба войсковой части №99260, начальник отдела мобилизации Манатжан Мендибаев.
На время сборов сохраняется зарплата
За военнообязанными на период прохождения сборов сохраняются рабочие места и выплачивается средняя заработная плата. Полученные навыки могут пригодиться не только в случае мобилизации, но и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Среди участников — учитель английского языка из Узункольского района Александр Белый. Он впервые принимает участие в подобных сборах.
По словам военнообязанного, участие в учениях позволяет вспомнить навыки, полученные во время службы в армии, в том числе обращение с оружием и основы строевой подготовки.
Десять дней в полевых условиях
В течение десяти дней участники будут жить в палаточном лагере на территории полигона. Программа включает тактическую, огневую, инженерную, медицинскую и строевую подготовку.
После завершения сборов военнообязанные вернутся к своей обычной гражданской деятельности.
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