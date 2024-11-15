Работодателей могут обязать отправлять костанайцев на скрининги





В этом году Министерство здравоохранения Казахстана расширило программу профилактических скринингов. Бесплатные обследования в рамках гарантированного объёма медицинской помощи могут пройти жители страны в возрасте от 30 до 76 лет.

Одним из нововведений стал скрининг для мужчин старше 50 лет. Раз в два года они могут пройти обследование на раннее выявление заболеваний сосудов головного мозга, в том числе предрасположенности к инсульту.

Пройти скрининг можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого не требуется направление врача — достаточно обратиться в скрининговый кабинет с удостоверением личности.

На обследование можно прийти самостоятельно

По словам заведующей отделением профилактики и социально-психологической помощи поликлиники №2 Костаная Зилолы Эркиновой, скрининговые кабинеты принимают пациентов с 8 утра до 6 вечера.

«С 8 до 6 вечера могут обратиться в скрининговые кабинеты. Без направления человек может сам подойти с удостоверением. Дальнейшую тактику ведения медсёстры им подскажут», — отметила специалист.

Она также пояснила, что некоторые обследования проходят в несколько этапов. Например, при скрининге на рак молочной железы пациенток направляют на маммографию, а при выявлении отклонений назначают дополнительные исследования.

Работодателей могут обязать контролировать прохождение скринингов

В Министерстве здравоохранения рассматривают изменения в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. Предполагается, что уже с 2027 года медицинские организации смогут через цифровые сервисы направлять работодателям списки сотрудников, которым необходимо пройти профилактические обследования.

Кроме того, предлагается внести изменения в Трудовой кодекс.

По словам руководителя отдела управления здравоохранения Костанайской области Алии Бекеновой, работодателей могут обязать контролировать прохождение скринингов работниками и предоставлять для этого социальный отпуск.

Половина от плана уже выполнена

Как отметила Алия Бекенова, сегодня медицинские организации заранее формируют списки жителей и приглашают их на обследования.

На сегодняшний день в Костанайской области бесплатные профилактические скрининги прошли около 50 процентов от запланированного количества здоровых пациентов. В управлении здравоохранения считают это положительной динамикой.

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