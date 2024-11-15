Грозы, град и жара до +35 градусов ожидаются в Костанайской области





На большей части Костанайской области ожидается неустойчивая погода. На севере, востоке и юге региона пройдут дожди с грозами, днём возможны град и шквалистое усиление ветра.

Ночью и утром на западе и севере области прогнозируется туман. Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, днём на севере, востоке и юге области порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, на юге области до плюс 21. Днём воздух прогреется до 25–30 градусов, а на юге региона ожидается сильная жара — до 35 градусов.

В Костанае будет переменная облачность. Днём ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 16–18 градусов тепла, днём — от 28 до 30 градусов.

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