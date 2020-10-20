2 этажа — до 15 ноября, 9 этажей — до следующего мая. О строительстве общежития костанайского колледжа

В ускоренном темпе работают строители на объекте общежития колледжа автомобильного транспорта. Каждые две недели они должны возводить по этажу, которых всего будет 9, передает alau.kz

Костанайский колледж автомобильного транспорта оставался без общежития с 90-х годов. Именно тогда стоящее рядом здание забрали под жилой дом. Но вот теперь спустя несколько десятков лет, колледж обретает то, что ему и положено — общежитие для студентов в непосредственной близости от учебного заведения.

«В самом общежитии мы очень нуждаемся. У нас даже если просто брать данные, 445 детей, которые хотят проживать в общежитии. Это на 1 сентября. При этом цифра, скорее всего, будет увеличиваться. А уж если появится возможность общежития, то она однозначно еще будет увеличиваться. Поэтому здесь двух мнений быть не может – мы очень нуждаемся в этом общежитии»,- рассказал заместитель директора Костанайского колледжа автомобильного транспорта Фуат Искаков.

Представить завершенный объект студентам и сотрудникам колледжа обещают уже в мае будущего года. Чтобы успеть к этому сроку, строители работают буквально ударными темпами: в дневную и ночную смены. До воскресенья они завершат строительство первого этажа, а на следующей неделе приступят к кирпичной кладке второго. Оба уровня здания должны быть завершены до 15 ноября. Такая задача стоит перед подрядчиком и строителями. Всего же в общежитии планируется устроить 9 этажей, но наибольший интерес по планировке представляет, пожалуй, именно первый.

«Там будут места для инвалидов предусмотрены, для маломобильных групп населения. Там в принципе может быть не просто помещение, там может быть жилье и для опекуна того ребенка, который может там жить. Поэтому я так понимаю, что это современные требования, и они выдержаны полностью»,- сообщил Фуат Искаков.

Таких комнат на первом этаже будет только две. Это связывают со сложностью большинства специальностей в колледже, на которые ребятам из маломобильных групп обучаться может быть не просто. Из-за этого студентов с инвалидностью сюда поступает немного и в основном на специальности связанные с компьютерными технологиями. Всего же в общежитии будет предусмотрено 498 мест, которые не будут простаивать даже во время летних каникул студентов.

«Если будут желающие, кто-то нам поможет как, например, управление образования, то мы сможем мастеров производственного обучения переподготовкой заниматься, студентов тех же старших курсов, потому что не все колледжи оснащены как мы, а специальности, по которым мы оснащаемся в области только в нескольких колледжах. Поэтому дети могут сюда приезжать и в принципе заниматься на нашей базе»,- сказал Искаков.

Проживание в будущем общежитии руководство колледжа хочет сделать максимально доступным для студентов. Предварительной ценой называют 8 тысяч тенге в месяц. Однако окончательное определение цены произойдет только после завершения строительства общежития и оценки созданных там условий.

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