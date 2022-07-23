2-летний ребенок утонул в надувном бассейне

Фото из открытых источников
Двухлетняя девочка утонула в надувном бассейне, передает Tengrinews.kz со ссылкой на региональный департамент по ЧС.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«22 июля в 19.25 во дворе жилого дома по адресу: г. Кызылорда, ул. К. Рустембекова, д. 29, остался без присмотра взрослых и утонул в надувном бассейне ребенок 2020 года рождения», – уточнили в ДЧС.
Спасатели убедительно просят взрослых не оставлять детей без присмотра, строго соблюдать правила безопасности на водоемах
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: