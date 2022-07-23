2-летний ребенок утонул в надувном бассейне

Двухлетняя девочка утонула в надувном бассейне, передает Tengrinews.kz со ссылкой на региональный департамент по ЧС.

«22 июля в 19.25 во дворе жилого дома по адресу: г. Кызылорда, ул. К. Рустембекова, д. 29, остался без присмотра взрослых и утонул в надувном бассейне ребенок 2020 года рождения», – уточнили в ДЧС.

Спасатели убедительно просят взрослых не оставлять детей без присмотра, строго соблюдать правила безопасности на водоемах

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