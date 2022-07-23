USD 483.88
EUR 491.57
RUB 8.37
kk ru en
  1. Home
  2. Новости из регионов
  3. 2-летний ребенок утонул в надувном бассейне

2-летний ребенок утонул в надувном бассейне

Фото из открытых источников

Двухлетняя девочка утонула в надувном бассейне, передает Tengrinews.kz со ссылкой на региональный департамент по ЧС.

«22 июля в 19.25 во дворе жилого дома по адресу: г. Кызылорда, ул. К. Рустембекова, д. 29, остался без присмотра взрослых и утонул в надувном бассейне ребенок 2020 года рождения», – уточнили в ДЧС.

Спасатели убедительно просят взрослых не оставлять детей без присмотра, строго соблюдать правила безопасности на водоемах

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Доллар по 500 тенге: как долго будет слабеть нацвалюта
Следующая новость

Главное отличие новой волны коронавируса в Казахстане назвала врач