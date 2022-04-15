2-летний ребёнок погиб, выпав из окна в Костанайской области

Трагедия произошла в Рудном 13 апреля.

О происшествии сообщается в инстаграм аккаунте «ТВС-Магнетит»

Вечером 13 апреля малыш 2020 года рождения выпал из окна 5 этажа дома по ул. Павла Корчагина. От полученной травмы мальчик скончался в больнице.

Как пояснили спасатели, несчастный случай произошел вследствие того, что ребенок оперся на москитную сетку. Данные о происшествии переданы полицейским для начала досудебного расследования.

Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Рудного настоятельно просят жителей не оставлять малышей в квартире без присмотра и принимать существующие меры предосторожности. Ведь печальная статистика из года в год показывает, что маскитная сетка – это защита от насекомых, а не барьер от падений.

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