Два миллиарда тенге выделены из бюджета на покупку пожарных машин и тракторов для лесхозов в Костанайской области

Готовность служб к пожароопасному периоду обсудили на специальном совещании. Глава региона Кумар Аксакалов отметил, что ответственность за пожарную безопасность лежит не только на сотрудниках ДЧС и лесхозов, но и на всех жителях области.

В Костанайской области готовятся к пожароопасному периоду. Вопросы, с этим связанные, обсудили на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как отметил начальник ДЧС региона, вся работа по недопущению и тушению природных пожаров, ведется системно, но, для её эффективности, требуется совместно решить ряд задач. Это оперативное выделение техники различными сельхозпредприятиями, запас сил, средств и ГСМ для бесперебойного тушения, обеспечение радиосвязи между лесхозами, акиматами и пожарными, корректировка карт и схем местности.

«Для обеспечения оперативного реагирования на осложнение обстановки с природными пожарами Департамента ЧС Костанайской области проработать вопрос с министерством ЧС по нахождению в городе Костанай в режиме дежурства вертолета АО «Казавиаспас» с водосливным устройством», — сообщил Дамир Ермагамбетов, начальник ДЧС Костанайской области.

Такой вертолет не раз привлекался к тушению лесных пожаров в Костанайской области, и, в сентябре 2022 года, он сделал не один рейс над горящим Аманкарагайским лесом. Также на пожароопасный период подготовлены и находятся в режиме дежурства 4 пожарных поезда. Один из них на днях привлекали и в Костанае, для тушения пожара на крупном складе. Но, как отметил начальник ДЧС, не хватает техники у добровольных противопожарных формирований, а в некоторых районах её нет вовсе. Руководитель управления природных ресурсов доложил, что лесхозы уже завершили подготовку к пожароопасному периоду.

Но, аким области Кумар Аксакалов заметил, что в прошлом году при подготовке к пожароопасному периоду, было выявлено слабое техническое вооружение для борьбы с огнем. Было выделено более двух миллиардов тенге, и технопарки укомплектовали до 100%. Столько машин, по словам главы региона, не приобретала больше ни одна область Казахстана.

«Вместе с тем, очень много техники, которая до сих пор числится, но не списана. Надо все это списать. Все, что не двигается, и не работает, надо списать, оно не должно быть на балансе. Надо все в срочном порядке списать, и довести, докупить, до норм положенности», — сказал Кумар Аксакалов, аким Костанайской области.

Аким области дал поручение выделить 1,9 миллиарда тенге для покупки 20 пожарных машин и 11 тракторов для лесхозов. Но, как отметил Кумар Аксакалов, ответственность за пожарную безопасность лежит не только на сотрудниках ДЧС и лесхозов. В 90% случаев в возникновении природных пожаров виноват человек. Неосторожное обращение с огнем или сжигание сухой травы, может привести к неконтролируемому распространению пламени.

«Поэтому призываю граждан нашей области воздержатся от разведения костров, тщательно очищать от мусора места отдыха, и, самое элементарное, не бросать горящие спички, окурки, и т д», — подчеркнул Кумар Аксакалов.

А акимам городов и районов, как и сотрудникам ДЧС, поручено объяснить населению меры профилактики и предупреждения лесных пожаров, особенно сейчас, во время начала дачного сезона. Отдана команда и на скашивание всего камыша, который подходит к населенным пунктам.

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