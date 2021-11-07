2 трлн тенге переведено на спецсчета казахстанцев из ЕНПФ

Фото из открытых источников
Ко 2 ноября 2021 года 485 772 вкладчика ЕНПФ сумели использовать пенсионные накопления для улучшения жилищных условий, сообщает пресс-служба фонда. На спецсчета казахстанцев переведено 1,96 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4 млн тенге, пишет forbes.kz
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Чаще других накоплениями пользовались жители Алматы (17,0%), Мангистауской области (13,6%) и Нур-Султана (13,0%).
Напомним, что принимать заявления на использование пенсионных накоплений могут 6 банков-операторов: Отбасы банк, Halyk Bank, Altyn Bank, Банк ЦентрКредит и Банк Фридом Финанс Казахстан.
Большую часть заявок обработал Отбасы банк (95%), далее следуют Halyk Bank (3,9%), Банк ЦентрКредит (1,1%), Altyn Bank (0,04%) и Банк Фридом Финанс Казахстан (0,02%).
Отметим, что около 270,5 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков от банков-операторов из-за того, что деньги не были использованы в течение 45 дней с момента перевода на спецсчет, а также по заявлению заявителя и иным причинам.
Для лечения ЕНПФ перечислил 54 млрд тенге. Этой суммой воспользовались 59 464 вкладчика фонда.
2 912 казахстанца перевели 5,4 млрд тенге пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Средняя сумма перевода составила 1,9 млн тенге. Из 5,4 млрд тенге в доверительное управление УИП переведено: 2,5 млрд тенге — в Jusan Invest (45,24%), 1,5 млрд тенге — в Halyk Global Markets (27,33%), 0,96 млрд тенге — в BCC Invest (17,6%), 0,5 млрд тенге — в «Сентрас Секьюритиз» (9,83%).
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области