2 трлн тенге переведено на спецсчета казахстанцев из ЕНПФ

Ко 2 ноября 2021 года 485 772 вкладчика ЕНПФ сумели использовать пенсионные накопления для улучшения жилищных условий, сообщает пресс-служба фонда. На спецсчета казахстанцев переведено 1,96 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4 млн тенге, пишет forbes.kz

Чаще других накоплениями пользовались жители Алматы (17,0%), Мангистауской области (13,6%) и Нур-Султана (13,0%).

Напомним, что принимать заявления на использование пенсионных накоплений могут 6 банков-операторов: Отбасы банк, Halyk Bank, Altyn Bank, Банк ЦентрКредит и Банк Фридом Финанс Казахстан.

Большую часть заявок обработал Отбасы банк (95%), далее следуют Halyk Bank (3,9%), Банк ЦентрКредит (1,1%), Altyn Bank (0,04%) и Банк Фридом Финанс Казахстан (0,02%).

Отметим, что около 270,5 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков от банков-операторов из-за того, что деньги не были использованы в течение 45 дней с момента перевода на спецсчет, а также по заявлению заявителя и иным причинам.

Для лечения ЕНПФ перечислил 54 млрд тенге. Этой суммой воспользовались 59 464 вкладчика фонда.

2 912 казахстанца перевели 5,4 млрд тенге пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем (УИП). Средняя сумма перевода составила 1,9 млн тенге. Из 5,4 млрд тенге в доверительное управление УИП переведено: 2,5 млрд тенге — в Jusan Invest (45,24%), 1,5 млрд тенге — в Halyk Global Markets (27,33%), 0,96 млрд тенге — в BCC Invest (17,6%), 0,5 млрд тенге — в «Сентрас Секьюритиз» (9,83%).

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