20,3 тонны продуктов привезут на сельхозярмарку в Костанае





10 октября 2026 года в Костанае пройдёт сельскохозяйственная ярмарка в рамках республиканского проекта «Дала дәмі».

Местные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия представят 20,3 тонны сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В ассортименте — мясная продукция, мясо птицы, рыба, картофель, овощи, растительное и сливочное масло, яйца и другие продукты.

По информации организаторов, продукцию можно будет приобрести по доступным ценам.

Ярмарка состоится на крытой торговой площадке на пересечении улиц Воинов-Интернационалистов и Генерала Арыстанбекова.

Ремонт позади, осталась разметка: что сделали на дорогах Костаная В Костанае завершают сезон дорожных работ. В этом году в городе привели в порядок более...

Погода готовит неприятный сюрприз жителям Костанайской области В Костанайской области ночью прогнозируется дождь, днём осадки ожидаются на севере и востоке региона. Ветер...

Дрон массово выявляет нарушения ПДД в Костанае Полицейские Костаная за неделю выявили 55 нарушений правил дорожного движения с помощью беспилотного летательного аппарата....