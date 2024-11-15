20,3 тонны продуктов привезут на сельхозярмарку в Костанае

10 октября 2026 года в Костанае пройдёт сельскохозяйственная ярмарка в рамках республиканского проекта «Дала дәмі».
Местные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия представят 20,3 тонны сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В ассортименте — мясная продукция, мясо птицы, рыба, картофель, овощи, растительное и сливочное масло, яйца и другие продукты.
По информации организаторов, продукцию можно будет приобрести по доступным ценам.
Ярмарка состоится на крытой торговой площадке на пересечении улиц Воинов-Интернационалистов и Генерала Арыстанбекова.
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