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20,3 тонны продуктов привезут на сельхозярмарку в Костанае

— Сегодня, 08:59
Изображение для новости: 20,3 тонны продуктов привезут на сельхозярмарку в Костанае

pixabay.com


10 октября 2026 года в Костанае пройдёт сельскохозяйственная ярмарка в рамках республиканского проекта «Дала дәмі».

Местные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия представят 20,3 тонны сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В ассортименте — мясная продукция, мясо птицы, рыба, картофель, овощи, растительное и сливочное масло, яйца и другие продукты.

По информации организаторов, продукцию можно будет приобрести по доступным ценам.

Ярмарка состоится на крытой торговой площадке на пересечении улиц Воинов-Интернационалистов и Генерала Арыстанбекова.



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