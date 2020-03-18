20 человек, прибывших из Испании и Германии, госпитализированы в больницу Тобыла

Сотрудниками Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области на постоянной основе ведется мониторинг граждан, прибывших из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции СОVID – 19.

По категории 1 «а» госпитализировано 20 человек, это граждане Казахстана, которые прибыли из Испании и Германии. В настоящее время они находятся в городе Тобыл в провизорном госпитале. Состояние их удовлетворительное.

По категории 1 «б» на домашнем карантине находится 1 человек, прибывший из Швейцарии.

По второй категории 7 человек находятся по месту проживания, где в течении 14 дней, наблюдение будет осуществляться путем ежедневного обзвона медицинскими работниками.

Рекомендуется не допускать посещение мест массового скопления людей, ограничить контакты с другими лицами.

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