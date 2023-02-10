20-дневный младенец выжил под завалами в Турции

В Турции из-под обломков после землетрясения извлечен 20-дневный ребенок, передает Tengrinews.kz.

Об этом говорится на странице британской газеты Metro в соцсети Twitter.

Младенец, которого идентифицировали как Керема Агырташа, был извлечен из-под завалов после 60 часов поисков в Хатае, на юге Турции.

Неизвестно, выжил ли кто-либо из членов его семьи в катастрофе.

Отмечается, что состояние здоровья ребенка удовлетворительное, медицинские бригады оказали малышу первую помощь.

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