20-дневный младенец выжил под завалами в Турции

Фото Metro
В Турции из-под обломков после землетрясения извлечен 20-дневный ребенок, передает Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Об этом говорится на странице британской газеты Metro в соцсети Twitter.
Младенец, которого идентифицировали как Керема Агырташа, был извлечен из-под завалов после 60 часов поисков в Хатае, на юге Турции.
Неизвестно, выжил ли кто-либо из членов его семьи в катастрофе.
Отмечается, что состояние здоровья ребенка удовлетворительное, медицинские бригады оказали малышу первую помощь.