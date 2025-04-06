USD 504.34 EUR 556.34 RUB 5.97

20-градусное тепло пришло в Костанайскую область

— Сегодня, 22:16
Изображение для новости: 20-градусное тепло пришло в Костанайскую область

pixabay.com

Утром и днем 7 апреля на юге, востоке Костанайской области ожидается дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман.

Ветер южный, юго-восточный 9-14, утром и днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9, днем 16-21, на юге области 13 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.