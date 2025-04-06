Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев рассказал о мерах, предпринимаемых на дорогах РК для...
Утром и днем 7 апреля на юге, востоке Костанайской области ожидается дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман.
Ветер южный, юго-восточный 9-14, утром и днем на юге, востоке области 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 4-9, днем 16-21, на юге области 13 тепла.
В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 6-8, днем 18-20 тепла.
В Казахстане к августу 2025 года запланировано полное внедрение проекта ваучерного финансирования детских садов, сообщает...
Мошенники научились подделывать сообщения от администраторов судов и электронные чеки. С их помощью они взламывают...
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