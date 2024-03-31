+20 градусов и дожди. Об ухудшении паводковой ситуации предупредили в ДЧС Костанайской области

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области сообщает, что по данным РГП «Казгидромет», с 31 марта на территории Костанайской области ожидается повышение температуры воздуха днем до +20 градусов, а также в середине недели ночью на севере и востоке области ожидаются осадки в виде дождя.

В связи с чем, прогнозируем повторное ухудшение паводковой обстановки в южных регионах области, а также переход осложненной паводковой ситуации в центре и на севере области. В зоне риска находятся Карасуский, Аулиекольский, Наурзумский, Камыстинский, Сарыкольский, Алтынсаринский, Сарыкольский, Мендыкаринский и Узункольский районы.

«Также ожидается приход воды по крупным рекам с Российской Федерации, при критическом сбросе воды в зонах риска находятся Житикаринский, Денисовский, Костанайский, Карабалыкский, Федоровский районы и район Беймбет Майлина.

В этой связи просим органам местного самоуправления провести весь комплекс необходимых мероприятий для снижения паводковой угрозы, определить места и маршруты эвакуации населения, а также отгона скота, а при необходимости провести заблаговременное перемещение населения в безопасные места»,- говорится в сообщении ДЧС.

Населению также необходимо, где только начинается снеготаяние максимально вывести снег со дворовых территорий, прорыть водоотводные каналы. И при необходимости уже готовиться к эвакуации. Если все-таки есть вероятность подтопления, отключите электричество, все нагревательные приборы и т.д., перенесите необходимую мебель, электрооборудование и личные вещи на верхние этажи либо чердачные помещения. ​

Необходимую информацию по порядку действий вы можете получить в территориальных местных исполнительных органах.

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