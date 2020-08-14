20 лет лишения свободы запросили для пенсионера-убийцы 4-летнего ребенка в Костанайской области

В Костанайском межрайонном суде по уголовным делам сегодня в онлайн режиме состоялись прения по убийству 4-летнего ребенка.
Прокурор запросил для подсудимого 20 лет лишения свободы.
Трагедия произошла 17 марта в Карасуском районе. Тогда в дежурную часть Октябрьского пункта отдела полиции Карасуского района поступило телефонное сообщение об обнаружении тела ребенка 2015 года рождения с признаками насильственной смерти. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлен и задержан 65-летний мужчина, который будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у себя дома, нанес телесные повреждения 4-летнему внуку своей сожительницы.
Пенсионер сначала избил ребенка, потом утопил в 40-литровой кастрюле.
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