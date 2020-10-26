20-летнего парня разыскивают в Костанайской области

Разыскивается Ганя Олег Викторович, родился 23 июля 2000 года. Пропал 15 октября, уехал из дома, из села Баганалы в село им И. Павлова. Возможно находится в городе Костанай.

Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Был одет: камуфляжный костюм голубого цвета.

Всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении пропавшего просьба сообщить по телефонам: 8-777-973-19-40, 8-707-197-18-48, 8-707-252-15-00.

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