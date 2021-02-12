20-летний костанаец хранил запрещенные в РК материалы

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудниками управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Костанайской области выявлен факт размещения фото и аудиозаписей религиозного содержания. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В действиях 20-летнего жителя Костаная усмотрены признаки состава административного правонарушения, предусмотренного по статье «Хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК материалов, направленных на разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, розни».

«По результатам религиоведческого исследования — данные материалы содержат пропаганду и призывы к распространению идеологии религиозного экстремизма, запрещенные к распространению и хранению на территории РК. Решением суда Костаная парень привлечен к административной ответственности и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 194 460 тенге. Управление по противодействию экстремизму ДП области обращается к жителям региона с просьбой не посещать сомнительные сайты и группы, в целях личной безопасности вас и ваших близких», — говорится в сообщении.