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20 марта более 200 человек из Египта прилетят в аэропорт Костаная

kavkaz-uzel.eu

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Завтра, 20 марта, рейсом Шарм-эль-Шейх-Костанай прибудет 222 человека в Костанай, передает alau.kz

Бортом авиакомпании Sunday Airlines (СКАТ) с отдыха в Египте будут доставлены пассажиры в аэропорт города Костаная. Все граждане Казахстана.

«Выполнение дальнейших рейсов в Египет будет перенесено на более поздний срок по договору между туроператорами и авиакомпанией», — рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области Нургалиев.

Последний международный из аэропорта Костаная будет в Москву, 21 марта авиакомпанией «Аэрофлот». Возобновить его планирует после завершения ЧП в Казахстане, примерно 22 апреля. Как сообщил Олжас Нургалиев, из нашего города 17 марта бортом этой авиакомпании уже вылетело 18 граждан Российской Федерации.

Напомним, что запрещен выезд за пределы страны граждан РК в зарубежные страны за исключением выезжающих на лечение.

«В сфере гражданской авиации на сегодня в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса в Республику Казахстан приостановлено 49 регулярных международных рейсов (в КНР, Иран, Францию, Германию, Азербайджан)и сокращено выполнение 84 международных рейсов в неделю», —  добавил Олжас Нургалиев.

Ограничения на полеты авиакомпаний носят временный характер, и при улучшении ситуации по распространению вируса, регулярное авиасообщение между странами будет восстановлено.

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