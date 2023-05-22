20-миллионные штрафы грозят костанайским бизнесменам в сфере грузоперевозок

Недавно костанайским бизнесменам, которые работают в сфере грузоперевозок, департамент госдоходов Костанайской области разослал уведомления. В них результат камерального контроля.

Оказалось, что предприниматели из сферы грузоперевозок, которые работают по так называемым агентским договорам, то есть, к примеру, помогают найти заказчикам водителя и авто для доставки груза до места, работают на «упрощенке» нелегально.

«То есть это посредники, такие налогоплательщики, которые осуществляют такой вид деятельности, они не имеют право применять специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, потому что согласно статье 683 Налогового кодекса, предусмотрено, что данные налогоплательщики не имеют прав применять специальный налоговый режим»,-говорит руководитель отдела департамента госдоходов Костанайской области Рустем Кусалин.

Сами предприниматели в недоумении. Почему о том, что они нарушители, выяснилось только сейчас. Ведь в сфере грузоперевозок по этому направлению они зарегистрированы давно. Вот, к примеру, бизнес Анны Меленберг, с 2016 года. Согласно уведомлению налоговиков, бизнесмены должны перейти на общеустановленный режим задним числом, то есть с 2020 года. И заплатить налоги за эти три года, а это совершенно другие суммы, говорят бизнесмены, чем на «упрощенке».

«На общеустановленном режиме обязательно нужно показывать расходы, чтоб платить налог только со своих доходов с чистых, а сейчас нам придется платить налог со всего оборота. Весь оборот у некоторых доходит за эти три года до 200 млн тенге, соответственно, мы вынуждены будем заплатить 20 млн плюс пеня порядка 3-4 млн, для всех это неподъемные суммы, потому что таких заработков не было», — объясняет предприниматель Анна Меленберг.

Бизнесмены, которых уже больше 150 человек, говорят, что попали в ловушку. Выход из которой однозначно должен быть найден, подчеркивают они.

«Сейчас идет обжалование этих уведомлений, что они неправомерны, что это именно система неправильно работала, то есть предпринимателей регистрировала, при регистрации не было никаких ошибок, что мы неправомерно установили себе ОКЭД», — говорит предприниматель Аян Абитов.

Вообще предприниматели отмечают, что не против перейти на общеустановленный налоговый режим, но уже по факту, а не задним числом, то есть без доначисленных налогов, пени и штрафов. Сейчас к решению вопроса они подключили палату предпринимателей и юристов.

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