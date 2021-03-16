20 миллионов тенге. На участке дороги от Рудного до Денисовки установят теплые общественные туалеты

Реконструкция дорожного полотна Костанай- Карабутак в Костанайской области в этом году будет продолжена. За два года от Денисовки до станции Тобол было отремонтировано 52 км, осталось еще 13, которые должны завершить в этом году.

Здесь же будут установлены все необходимые дорожные знаки и обозначения, а также первый теплый биотуалет вблизи села Алчановка. Стоимость комплекса в 40 квадратных метров, в котором помимо туалета будут находиться помещения для отдыха, оборудованные техникой и вайфаем, обозначена в 20 млн тенге.

«Многих пугает, почему 20 млн. Хотелось понимания. Доставка из Алматы, строительство подстанции, готовим фундамент, оборудование — это антивандальное, мобильная связь, камеры наблюдения, телефон. 24 на 7. Панно будет информационное, не просто взята сумма», — объясняет заместитель директора КФ «Казавтожол» Хамза Султанов.

Такие комплексы уже установлены в Казахстане, к примеру, от столицы в сторону Павлодара, или же Алматы -Хоргос. По словам заместителя директора КФ «Казавтожол», уже вполне успешно работают. Второй такой комплекс с теплым биотуалетом будет установлен вблизи моста через Аят. В этом году от станции Тобол до моста как раз начнутся ремонтные работы, которые планируется завершить в 22 году, тогда же введут в эксплуатацию и биотуалет. Теперь костанайский филиал ищет представителей бизнеса, чтобы передать им для работы по сути готовую инфраструктуру для ведения бизнеса.

«Они подают заявку в наш филиал, мы рассматриваем, призываем любой частный бизнес, чтобы он развивал это место. Там будет площадка, все необходимые условия. Мы готовы сотрудничать, готовы передать всю эту площадку, чтобы он обеспечил там гостинцу. Отель, столовая, сервис полностью готовый», — говорит Хамза Султанов.

Аренда эта будет долгосрочная с главными условиями — обеспечить круглосуточный доступ к туалету и своего рода пункту обогрева, отдыха всех проезжающих. Очисткой ассенизатором и подвозом воды, кстати, «Казавтожол» тоже обещает помогать. Что касается цены пользования таким туалетом, то она пока определена в среднем в 50 тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.