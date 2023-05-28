20 млн штрафов. Налоговики предложили костанайским предпринимателям выход из ситуации

Логистам -экспедиторам в Костанае, которые, по мнению налоговиков, использовали режим упрощённого налогообложения незаконно, предложили выход из ситуации. Чтобы не платить долги по налогам и пени за последние три года, департамент годоходов дает им возможность отразить свою расходную часть согласно общеустановленному налоговому учету. Так они снизят свои выплаты в казну в несколько раз.

На прошлой неделе мы уже рассказывали о костанайских бизнесменах, работающих в сфере грузоперевозок. Они получили уведомления от налоговиков, где значится, что все последние годы предприниматели использовали режим упрощённого налогообложения незаконно, и теперь им нужно перейти на другой режим — общеустановленный. Причем сделать это надо в пределах исковой давности, которая составляет 3 года, то есть с 2020 года. При этом необходимо заявить и заплатить налоги с пеней за весь этот период, суммы у некоторых весомые и достигают 20 млн тенге. Об этом они в очередной раз говорили и на Совете по защите прав предпринимателей уже с участием налоговиков. Бизнесмены в недоумении и считают, что в департаменте госдоходов должны были предупредить их об ошибке в выборе налогового режима еще при регистрации.

“Ни у кого вопросов не возникало. То есть статья на нас не распространяется либо, если мы под нее попадаем по своему роду деятельности, тогда получается, что налоговый орган не работает. Причем это по всей республике, так получается, волна только здесь сейчас массово, как дальше нам быть? На банкротство, с протянутой рукой ходить, на шеи у государства сидеть»,-говорит предприниматель Аслан Альжанов.

Налоговики, в свою очередь, настаивают — предприниматели из сферы грузоперевозок, которые работают по так называемым агентским договорам, числятся на «упрощенке» нелегально. Департамент госдоходов ведет большую информационно-разъяснительную работу, а отказать в регистрации ИП, которое проходило онлайн, и вовсе не имеют права.

«Что касается индивидуальных предпринимателей пунктов 2 статьи 79 Налогового кодекса предусмотрен отказ в регистрации ИП только по тем основаниям, которые предусмотрены законом, то есть это в отношении лиц ранее осужденных, на которых судами вынесено приговор, решение об ограничении их прав, недееспособные лица и так далее, коим вы все никоим образом здесь присутствующие никак не относитесь»,-руководитель управления департамента госдоходов Костанайской области Шынкусхан Есмухамбетов.

Обсуждение на Совете длилось больше часа, в итоге департамент госдоходов предложил вариант выхода из ситуации. Логисты -экспедиторы передут на общеустановленный режим и отразят расходную часть согласно налоговому учету. И налоги они заплатят с разницы между доходами и расходами, а не со всего своего оборота. Таким образом, многомиллионные суммы налогов серьезно сократятся. Большинство бизнесменов этим предложением остались вполне довольны.

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