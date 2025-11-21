USD 518.19 EUR 597.32 RUB 6.43

20 млн тенге и 30 тысяч долларов вернули пенсионерке, ставшей жертвой мошенников

В Алматы предотвращено крупное интернет-мошенничество: пожилая женщина спасена от потери всех сбережений, сообщает Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматы пресечена очередная схема интернет-мошенников, направленная на хищение крупных сумм у пожилых граждан.

В ходе оперативных мероприятий задержан курьер, выполнявший задания международной преступной группы. Молодой человек прибыл в Казахстан для перевозки денежных средств, получаемых от жертв телефонных и онлайн-мошенничеств. По указанию куратора из мессенджера курьер получил очередную “посылку” от пожилой женщины, которой мошенники представились сотрудниками госструктур.

Под ложным предлогом “защиты от преступников” ей сообщили о необходимости передать все сбережения “для сохранности”. Потерпевшая передала преступникам сумму в размере более 30 тысяч долларов США и 20 миллионов тенге. Благодаря действиям сотрудников полиции дальнейшее перемещение денег было заблокировано. При попытке передачи средств следующему звену схемы задержан еще один участник преступной группы. Все подозреваемые водворены в ИВС.

«Мы в очередной раз видим, что мошенники целенаправленно выбирают уязвимых граждан и действуют психологически. Благодаря оперативным мерам удалось предотвратить хищение огромной суммы и вернуть деньги пожилой женщине. Призываем жителей быть предельно внимательными: никакие государственные органы не забирают деньги ‘на сохранность’ и не направляют курьеров. Любые подобные звонки — это мошенничество», — предупредил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Еркебулан Койшибаев.

Изъятые денежные средства возвращены потерпевшей стороне. Полиция продолжает проверку на причастность задержанных к другим эпизодам аналогичных преступлений. Полиция напоминает: при малейших сомнениях необходимо сразу прекращать разговор и обращаться в полицию.



