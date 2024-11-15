«20 овчарок хотят усыпить»: полиция Костанайской области прокомментировала сообщение

На трассе под Костанаем изменили скоростной режим: что важно знать водителям
На республиканской автодороге Костанай – Карабутак в районе жилого массива Кунай изменена организация дорожного движения....
В мессенджерах распространяется сообщение о том, что после расформирования воинской части якобы планируется усыпление 20 служебных овчарок, которых готовы отдать новым владельцам.
В кинологической службе Департамента полиции Костанайской области сообщили, что эта информация не соответствует действительности.
По данным ведомства, распространяемое сообщение является фейком. Жителей просят не доверять непроверенной информации и не распространять подобные сообщения.
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