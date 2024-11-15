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«20 овчарок хотят усыпить»: полиция Костанайской области прокомментировала сообщение

— Сегодня, 11:43
Изображение для новости: «20 овчарок хотят усыпить»: полиция Костанайской области прокомментировала сообщение

В мессенджерах распространяется сообщение о том, что после расформирования воинской части якобы планируется усыпление 20 служебных овчарок, которых готовы отдать новым владельцам.

В кинологической службе Департамента полиции Костанайской области сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

По данным ведомства, распространяемое сообщение является фейком. Жителей просят не доверять непроверенной информации и не распространять подобные сообщения.



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