Костанайцы претендуют почти на 90 тысяч образовательных грантов





В Казахстане начался прием документов на участие в конкурсе образовательных грантов. Для тысяч выпускников это один из самых важных этапов поступления в высшие учебные заведения.

Среди абитуриентов — Аяулым Кулахметова. Девушка уже окончила колледж по специальности «Казахский язык и литература» и теперь планирует продолжить обучение в университете.

«Я выбрала эту специальность и поступаю в университет, потому что хочу в будущем воспитывать образованных учеников. Также хочу продолжить свое образование и совершенствовать знания», — рассказала абитуриентка.

С будущей профессией определился и Алан Омаров. Он подает документы на специальность «Учитель физической культуры» и мечтает работать с детьми.

«Устроиться работать, скорее всего, в школу или тренером. Просто учить детей, учить людей заниматься спортом, давать им мотивацию и стать хорошим специалистом», — поделился он.

В этом году по государственному образовательному заказу по всей стране выделено 89 457 грантов. Подать документы можно через портал eGov или непосредственно в приемных комиссиях вузов. Абитуриенты вправе выбрать до четырех образовательных программ и до четырех высших учебных заведений.

Минимальный проходной балл для поступления на направления «Педагогические науки» и «Право» составляет 75 баллов. Для сельскохозяйственных, технических и гуманитарных специальностей установлен порог не менее 50 баллов.

Как отметила проректор Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы Эльмира Наурызбаева, интерес к поступлению оказался высоким уже с первых часов работы приемной комиссии.

«Несмотря на то, что база открылась в 9 утра, уже с 7 часов было достаточно большое количество абитуриентов. На сегодняшний день работает и виртуальная приемная комиссия», — сообщила она.

Кроме того, приемная комиссия университета работает без выходных с 9:00 до 18:00.

Прием документов на образовательные гранты продлится до 20 июля. Предварительно имена обладателей государственных грантов станут известны 10 августа.

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