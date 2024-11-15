Без заявлений и очередей: в Костанайской области уже списали штрафы на 3,2 млн тенге





В Костанайской области продолжается реализация административной амнистии, объявленной в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан. По данным органов государственных доходов, на сегодняшний день в регионе прекращено 76 административных производств по налоговым правонарушениям.

Административная амнистия действует в Казахстане с 1 июля по 31 декабря 2026 года и проводится впервые. Она распространяется на отдельные нарушения в сфере налогового и таможенного законодательства.

Под действие амнистии подпадают административные штрафы, наложенные органами государственных доходов в отношении физических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и юридических консультантов.

Речь идет, в частности, о нарушениях, связанных с несвоевременной постановкой на регистрационный учет, применением специальных налоговых режимов, представлением налоговой отчетности, использованием контрольно-кассовых машин, а также некоторых нарушениях таможенного законодательства.

При этом амнистия не распространяется на юридических лиц, должностных лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на правонарушения, связанные с сокрытием объектов налогообложения, уклонением от уплаты налогов и занижением их сумм.

Освобождению подлежат только штрафы, наложенные органами государственных доходов, которые не были исполнены по состоянию на 1 июля 2026 года и соответствуют требованиям закона. Штрафы, назначенные судами, под амнистию не подпадают.

В органах государственных доходов отмечают, что амнистия применяется автоматически. Подавать какие-либо заявления для списания штрафов не требуется — исполнение постановлений и исполнительные производства прекращаются самостоятельно.

По состоянию на сегодняшний день общая сумма административных штрафов, подлежащих списанию в Костанайской области, составила 3,2 млн тенге. Реализация закона продолжится до конца 2026 года.

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