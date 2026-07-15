Токаев подписал закон: кто сможет воспользоваться услугами суррогатной матери и что еще изменится





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в ряд законодательных актов по вопросам государственного управления и местного самоуправления, передает zakon.kz

Одним из ключевых нововведений стали изменения в Кодекс «О браке (супружестве) и семье». Теперь воспользоваться услугами суррогатной матери смогут только граждане Казахстана, состоящие в зарегистрированном браке.

Кроме того, супруги, заключающие договор суррогатного материнства, обязаны оплачивать медицинское обследование суррогатной матери, применение вспомогательных репродуктивных технологий, ее медицинское сопровождение во время беременности, родов и в послеродовой период, а также предоставить медицинские заключения о состоянии собственного здоровья.

Законом также предусмотрена передача части доходов на уровень городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. В их числе — поступления от налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отдельных лицензионных сборов, а также штрафов в сфере охраны окружающей среды, за исключением платежей организаций нефтяного сектора.

Еще одним изменением стало ограничение для председателей маслихатов. Теперь один и тот же гражданин сможет занимать эту должность не более двух сроков подряд .

Документом также введена должность руководителя аппарата маслихата, определены его полномочия по организации работы аппарата, кадровым вопросам и обеспечению деятельности депутатов.

Кроме того, закон предусматривает:

расширение возможностей предоставления земельных участков инвесторам без ожидания корректировки генеральных планов;

законодательное закрепление понятия «частный судебный эксперт» ;

; расширение применения механизма EPC+F при реализации государственных проектов;

при реализации государственных проектов; расширение программы «С дипломом в село». Теперь ее участниками смогут стать специалисты в сфере цифровых технологий и архивного дела.

Большинство норм закона вступят в силу 26 июля 2026 года, за исключением отдельных положений.

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