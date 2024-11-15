На проведение выборов в Курултай выделят 34,3 млрд тенге





На организацию и проведение выборов депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года, из резерва правительства выделено 34,3 млрд тенге, передает lsm.kz

Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник. По его словам, выборы финансируются за счет республиканского бюджета в соответствии с Конституционным законом «О выборах».

Он пояснил, что средства выделены именно из правительственного резерва, поскольку действующий бюджет был утвержден еще в прошлом году, когда проведение выборов не могло быть предусмотрено.

Кроме того, в Центральной избирательной комиссии рассказали о размере избирательного взноса для политических партий.

Как отметил секретарь ЦИК Шавкат Утемисов, за каждого кандидата партия должна перечислить на счет комиссии 15 минимальных заработных плат, что составляет около 1,2 млн тенге .

При этом от уплаты взноса освобождены партии, набравшие более 5% голосов на выборах депутатов Мажилиса в 2023 году. Политические объединения, получившие от 3% до 5% голосов, смогут оплатить лишь 50% установленного избирательного взноса.