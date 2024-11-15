Жительница Костаная обманула клиентов на 44 млн тенге, предлагая рассрочку и обмен валют





В суде №2 Костаная вынесли приговор предпринимательнице, признанной виновной в мошенничестве в крупном размере. По данным суда, женщина похитила у четырех потерпевших более 44 млн тенге.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, подсудимая, зарегистрировавшая ИП Velvet, размещала на интернет-площадках объявления с предложением оформить товары в рассрочку. При этом исполнять обязательства по передаче товара она не намеревалась. Полученные денежные средства женщина обналичивала и использовала в личных целях.

Кроме того, она предлагала услуги по обмену тенге на рубли и доллары по курсу ниже, чем в официальных обменных пунктах Костанайской области. Не имея лицензии на проведение обменных операций, предпринимательница получала деньги от клиентов и также присваивала их.

В результате ее действий четверым потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму свыше 44 млн тенге.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить женщине 6 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере финансовых услуг сроком на пять лет. С учетом наличия у подсудимой малолетнего ребенка прокурор также просил предоставить отсрочку исполнения наказания.

Потерпевшие поддержали позицию государственного обвинителя и просили удовлетворить гражданские иски. Подсудимая полностью признала вину и раскаялась.

При назначении наказания суд учел признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге женщине назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере оказания финансовых услуг сроком на 5 лет. Вместе с тем суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания на пять лет.

Гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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