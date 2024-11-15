МВД обратилось к водителям на фоне масштабных проверок на дорогах Казахстана

В Казахстане продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», которое проходит с 11 по 16 июля. Его главная цель — снижение аварийности и профилактика дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, сообщает МВД РК.
Как сообщили в МВД, за первые три дня проведения операции сотрудники полиции выявили свыше 22,5 тысячи нарушений Правил дорожного движения.
Среди них:
- более 300 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения;
- 260 случаев выезда на полосу встречного движения;
- свыше 850 нарушений правил перевозки пассажиров, багажа и грузов;
- 139 фактов незаконной перевозки пассажиров, из которых более 60 связаны с деятельностью такси.
Кроме того, на специализированные стоянки были помещены более 1,5 тысячи транспортных средств .
По словам старшего инспектора по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Борановой, во время проведения мероприятия усилен контроль на дорогах и увеличено количество автопатрулей. Основное внимание уделяется предупреждению и пресечению грубых нарушений ПДД.
В МВД подчеркнули, что главная задача операции — не наказание водителей, а предупреждение опасного поведения на дорогах и снижение количества аварий.
Полицейские призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила и помнить, что безопасность зависит от ответственности каждого.
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