Почему в Казахстане дорожает сахар? В Минсельхозе назвали причину





В Министерстве сельского хозяйства Казахстана прокомментировали рост цен на сахар-песок в отдельных регионах страны.

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, подорожание связано с сезонным увеличением спроса. В летний период жители активно заготавливают компоты, варенье и другую домашнюю консервацию, что традиционно влияет на потребление сахара.

При этом в ведомстве не ожидают дальнейшего существенного роста цен. По словам вице-министра, в этом году прогнозируется хороший урожай сахарной свеклы, что позволит увеличить производство сахара из отечественного сырья.

Азат Султанов также отметил, что помимо трех действующих сахарных заводов, перерабатывающих сахарную свеклу, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию перерабатывающие мощности на Таразском сахарном заводе.

«Мы весь объем сахарной свеклы переработаем», — подчеркнул вице-министр.

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