Более 24 тысяч жителей Костанайской области освобождены от части налога на имущество





До 1 октября 2026 года жителям Казахстана необходимо уплатить налог на имущество за 2025 год. В преддверии срока оплаты Департамент государственных доходов по Костанайской области напомнил, что отдельные категории граждан имеют право на налоговые льготы.

По данным ведомства, в Костанайской области льготой уже пользуются 24 485 человек. Это почти каждый одиннадцатый собственник недвижимости региона. Всего в области зарегистрировано более 266 тысяч владельцев объектов недвижимости. Общая сумма предоставленных льгот составляет 13,5 млн тенге.

При этом в департаменте подчеркнули, что льгота не всегда означает полное освобождение от налога. Она действует только в пределах стоимости имущества, установленной Налоговым кодексом.

Освобождение в пределах 1 000 МРП от общей стоимости объектов недвижимости предоставляется Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, удостоенным званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», награжденным орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетным матерям, имеющим подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа», а также отдельно проживающим пенсионерам, по адресу регистрации которых зарегистрированы только пенсионеры.

Льгота в пределах 1 500 МРП предусмотрена для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов, приравненных к ним по льготам, ветеранов боевых действий на территории других государств, лиц, награжденных государственными наградами бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны, граждан, проработавших или прослуживших не менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не имеющих указанных наград, лиц с инвалидностью, а также других категорий, предусмотренных пунктом 2 статьи 526 Налогового кодекса.

В ведомстве пояснили, что если стоимость недвижимости не превышает установленный для льготной категории предел, налог платить не нужно. Если же стоимость имущества выше, налог начисляется только на сумму превышения.

Проверить начисленный налог можно через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал электронного правительства и приложения банков второго уровня.

По вопросам исчисления налога жители могут обратиться в органы государственных доходов по месту жительства или получить консультацию по телефону контакт-центра 1414.

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