Неожиданная налоговая льгота: кто сможет сэкономить?





В Казахстане планируют создать льготные налоговые условия для операций с цифровыми активами. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс представило Министерство национальной экономики, передает lsm.kz

Предлагается освободить физических лиц от уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) с доходов от операций с цифровыми активами, если сделки совершаются через казахстанских провайдеров. Льгота может действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. По мнению разработчиков, это позволит стимулировать легальный оборот цифровых активов в стране.

Кроме того, пакет поправок предусматривает новые меры поддержки инвесторов. В частности, предлагается вернуть механизм приоритетных инвестиционных контрактов и соглашений с предоставлением налоговых преференций. Также инвесторам хотят разрешить самостоятельно подводить необходимую инфраструктуру к своим проектам с последующей компенсацией затрат через вычеты по корпоративному подоходному налогу.

Среди других инициатив — введение сверхвычета на расходы по маркировке товаров, расширение налоговых вычетов по ИПН для людей с инвалидностью, восстановление льгот по социальному налогу для отдельных видов доходов, освобождение факторинга и форфейтинга от НДС, корректировка правил зачета НДС по сельхозпродукции, а также введение акциза на плодовые вина.

Всего в пакет изменений к Налоговому кодексу на сегодняшний день включено 45 поправок.

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