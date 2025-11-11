В Костанае назвали объекты, владельцам которых вновь грозят штрафы

В Костанае усилят контроль за состоянием фасадов и незаконными киосками
Власти Костаная намерены усилить контроль за состоянием фасадов зданий и соблюдением правил благоустройства. Особое внимание будет уделено объектам, владельцы которых уже неоднократно получали замечания.
В числе проблемных объектов вновь названы гостиница «Турист», где вопрос реконструкции фасада остается нерешенным более двух лет, магазин «Айналайн», собственник которого повторно привлечен к административной ответственности, гастроном «Центральный» по улице Гоголя и супермаркет InMart на улице Чкалова. По информации акимата, фасады этих зданий нуждаются в ремонте.
Продолжается и работа по демонтажу незаконно установленных торговых объектов. Для этого создана специальная комиссия. С начала года в Костанае уже демонтировали 26 торговых павильонов и киосков, установленных с нарушением требований законодательства. Работа в этом направлении будет продолжена.
Аким Костаная также подчеркнул, что правила благоустройства не следует путать с дизайн-кодом города. По его словам, дизайн-код носит рекомендательный характер и регулирует внешний облик объектов, расположенных на центральных улицах. В то же время требования правил благоустройства являются обязательными для исполнения всеми собственниками независимо от местонахождения объекта.
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