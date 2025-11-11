Гроза, град и шквал: какой будет погода в Костанайской области 14 июля





14 июля в Костанайской области ожидается неустойчивая погода. По данным синоптиков, на западе, севере и юге региона пройдут дожди с грозами. Местами прогнозируются сильные осадки, днем возможны град и шквалистое усиление ветра.

Ночью и утром на западе и севере области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный 9–14 м/с, на западе, севере и юге области порывы достигнут 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +17…+22°C, на юге области — до +25°C. Днем воздух прогреется до +27…+32°C , а на юге региона сохранится сильная жара — до +36°C.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, дождь и гроза. Днем возможны град и шквал. Ветер северо-восточный 9–14 м/с, днем с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +18…+20°C, днем — +28…+30°C.

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