За что в Костанае можно получить штраф до 432 тысяч тенге?





В Костанае намерены усилить контроль за соблюдением правил благоустройства. Хотя новые правила во многом сохранили прежние требования, документ систематизировал их и привел в соответствие с обновленным Строительным кодексом, четко определив обязанности собственников объектов и прилегающих территорий.

Как сообщила руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Мира Казкеева, теперь собственники и пользователи зданий обязаны следить за состоянием прилегающей территории, содержать в порядке фасады, ограждения и адресные таблички, своевременно косить сорную растительность и обеспечивать чистоту.

За нарушение требований предусмотрены штрафы от 20 до 100 МРП (от 86 500 до 432 500 тенге). При повторном нарушении в течение года ответственность становится строже.

По данным местной полицейской службы, с начала года составлено 3589 административных протоколов, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 2401 . При этом 3534 нарушения закончились предупреждениями, а 43 человека были оштрафованы на общую сумму 886 625 тенге.

На аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев раскритиковал такую статистику. По его словам, при тысячах выявленных нарушений доля штрафов составляет всего 1,1%, поэтому полиции необходимо активнее применять меры административного воздействия.

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