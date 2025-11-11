Трехлетний ребенок шел в магазин и оказался в колодце — ДП Костанйской области

Полиция проводит проверку по факту падения ребенка в колодец, которое произошло 4 июля 2026 года в поселке Октябрьский города Лисаковска.
По предварительным данным, ребенок вышел из дома в магазин. По пути он наступил на крышку канализационного люка, которая оказалась неплотно закреплена. Под его весом одна из сторон крышки перевернулась, и ребенок упал в колодец.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.
В полиции сообщили, что заявлений от законного представителя ребенка не поступало. Каких-либо претензий к кому-либо родители не предъявляли.
Вместе с тем в адрес уполномоченных государственных органов внесено предписание об устранении выявленных нарушений и недостатков, которые могут представлять угрозу безопасности и привести к несчастным случаям.
Исполнение предписания находится на контроле полиции.
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