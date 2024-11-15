Казахстанцы стали богаче? В правительстве сделали заявление

Реальные доходы населения Казахстана увеличились на 0,1%, а число занятых в экономике достигло 9,4 млн человек. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.
По его словам, одним из факторов роста стало замедление инфляции. В июне годовая инфляция снизилась до 10,3%.
Министр отметил, что в рамках исполнения поручений главы государства по повышению благосостояния граждан принят Комплексный план повышения доходов населения. Документ предусматривает создание новых производств и высокопроизводительных рабочих мест.
«Занятость в экономике продолжает расти и составила 9,4 млн человек. По состоянию на 1 января 2026 года в сфере малого и среднего предпринимательства были заняты 4,5 млн человек. Существенного негативного влияния на занятость и общую экономическую активность не наблюдается», — сообщил Серик Жумангарин.
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