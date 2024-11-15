«Цены, наоборот, идут на снижение»: вице-министр высказался о рынке жилья





Министерство промышленности и строительства не регулирует рыночные цены на жилье. Об этом заявил вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов.

По его словам, стоимость недвижимости формируется исключительно рыночными механизмами спроса и предложения. Ведомство не вмешивается в ценовую политику застройщиков.

«Мы не регулируем цены. Это рыночные отношения. Более того, по данным мониторинга специализированных сайтов, в отдельных регионах наблюдается даже снижение стоимости жилья», — отметил вице-министр.

При этом в министерстве используют собственную методику расчета стоимости строительства. Она учитывает затраты на каждый конструктивный элемент здания — независимо от того, идет речь о кирпичном или монолитном доме. Эти расчеты применяются при реализации государственных жилищных программ.

Куандык Кажкенов подчеркнул, что такая методология необходима для обеспечения жильем граждан, состоящих в очереди и действительно нуждающихся в государственной поддержке.

По итогам прошлого года Министерство промышленности и строительства профинансировало строительство и приобретение арендного жилья на сумму около 219 млрд тенге. В текущем году объем финансирования планируется увеличить.

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