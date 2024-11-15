Почем урожай? Сколько стоят ягоды, овощи и мед с дачных участков в Костанае





В разгар дачного сезона жители Костаная активно продают излишки урожая. На одной из самых популярных торговых точек в районе КЖБИ можно купить овощи, ягоды, фрукты и натуральный мед, выращенные на собственных участках.

Людмила Гришкова уже более десяти лет торгует здесь продукцией со своего огорода. По ее словам, в этом году особенно мало уродилось вишни, поэтому цена на нее выросла.

«Вот продавала вишню, быстро продала. По 1000 тенге литр. Так как её мало в этом году, урожая нет на неё, очень редко, когда у кого вишня. Поэтому она в этом году дороже обычного», — рассказала она.

При этом урожай огурцов, по словам дачницы, порадовал.

«Огурцы хорошие в этом году, в этом году огурчики продаю немножко. Неплохой урожай, не могу сказать что… Града не было у нас в огороде, всё цветёт, растёт», — отметила Людмила Гришкова.

Однако не всем садоводам повезло с урожаем. Некоторые продавцы отмечают, что затяжные дожди, а затем сильная жара негативно сказались на плодовых деревьях и ягодных кустарниках.

«Слабоватый урожай. Не знаем, из-за погоды, может быть, из-за дождей. Долгое время не налаживается погода. Жарко теперь, это тоже сказывается. Просыхают деревья, когда сильно жарко. Даже если поливаешь, не успевают в себя прийти эти деревья. Поэтому слабоватый урожай на смородину, и на вишню не очень-то, как в прошлом году было усыпано, в этом году уже такого нет», — рассказал один из садоводов.

На рынке также продают натуральный мед. Пчеловод Касымбек Есмухамбетов занимается пасекой уже около 30 лет.

«Пол-литра продаю за 1500 тенге, литр — за 3000. Это прошлогодний мед. А свежий, нынешнего сбора, немного дороже», — рассказал пчеловод.

Сегодня килограмм дачных кабачков продают по 400 тенге, литр красной смородины — по 800 тенге, черной — от 1200 до 1500 тенге. За литр малины просят 1500–2000 тенге, а дефицитную в этом сезоне вишню продают по 1000 тенге за литр.

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