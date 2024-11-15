«Не стоит паниковать»: вице-министр обратился к казахстанцам





Как заявил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, несмотря на ситуацию с урожаем зерна и колебания цен, у государства есть все необходимые механизмы для сохранения стоимости социального хлеба.

По словам Султанова, для аграриев более выгодным считается год с меньшим урожаем, поскольку в этом случае выращенная продукция становится более востребованной и продается по более высокой цене. Это, в свою очередь, влияет на себестоимость производства, в том числе социально значимых продуктов.

Вместе с тем вице-министр отметил, что даже при существенных изменениях стоимости зерна цена социального хлеба остается стабильной.

«И при цене 180 тысяч тенге за тонну зерна, которую мы наблюдали четыре года назад, и при нынешней — около 90 тысяч тенге за тонну — стоимость социального хлеба остается неизменной, на уровне 110 тенге. У государства есть все необходимые меры, чтобы сохранять эту цену», — подчеркнул Азат Султанов.

Он добавил, что причин для беспокойства сейчас нет.

«Поэтому опасаться, что мы останемся без хлеба или он будет дорогим, я думаю, пока рано. Не стоит пока по этому поводу паниковать», — заявил вице-министр.