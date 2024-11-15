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Высокая температура, слабость и головокружение: о чем предупреждает Минздрав?

— Сегодня, 11:17
Изображение для новости: Высокая температура, слабость и головокружение: о чем предупреждает Минздрав?

pixabay.com


Министерство здравоохранения Казахстана призвало жителей соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду и напомнило об опасности теплового удара.

По информации ведомства, тепловой удар возникает в результате перегрева организма, когда он перестает самостоятельно поддерживать нормальную температуру тела. Такое состояние может развиться во время длительного пребывания на солнце или в условиях высокой температуры воздуха.

Без своевременной медицинской помощи тепловой удар способен привести к поражению головного мозга, сердца, почек и других жизненно важных органов. В тяжелых случаях он может закончиться летальным исходом.

К основным симптомам теплового удара относятся высокая температура тела, сильная слабость, головная боль, головокружение, тошнота, спутанность сознания и потеря сознания.

В Министерстве здравоохранения рекомендуют при появлении подобных признаков незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь и до приезда врачей начать охлаждение пострадавшего.



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