Синоптики предупредили казахстанцев о двух погодных угрозах

В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается смена погодных условий. По данным синоптиков, с прохождением северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в западных, северных, центральных и восточных регионах страны установится неустойчивая погода.
В этих районах прогнозируются дожди с грозами, а 16 и 17 июля местами ожидаются сильные осадки, град и шквалистое усиление ветра.
На фоне дождей жара на западе страны постепенно начнет ослабевать. Днем температура воздуха составит от +22 до +35 градусов, на севере ожидается кратковременное понижение температуры до +21…+36 градусов . При этом в центральных и восточных регионах сохранится очень сильная жара — до +41 градуса.
В то же время юг, юго-восток и отдельные районы юго-запада Казахстана останутся под влиянием горячих воздушных масс, поступающих из Средней Азии. Здесь сохранится преимущественно сухая и жаркая погода. Лишь в горных районах юго-востока местами возможны кратковременные дожди с грозами.
По прогнозу синоптиков, днем воздух на юге страны прогреется до +41…+46 градусов, что превышает климатическую норму.
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